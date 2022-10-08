KPSS Ön lisans sınavında katılmak isteyen adayların başvuruları gerçekleştirmesinin ardından KPSS Ön lisans ne zaman, saat kaçta yapılacak? Soruları, sınav tarihinin de yaklaşması ile birlikte sık sık araştırmaya başlandı. KPSS Ön lisans sınavının saat kaçta yapılacağı merak ediliyor ve KPSS Ön lisans ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, KPSS Ön lisans ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 KPSS Ön lisans sınavı ne zaman? KPSS Ön lisans kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Yarın hangi sınav var? 9 Ekim Pazar günü hangi sınav var?

Kpss Ön lisans sınavı için başvuru gerçekleştiren adaylar bir süredir heyecanla sınav gününün gelmesini bekliyordu ve internet üzerinden KPSS Ön lisans ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sorusunu araştırıyordu. Sınav tarihinin yaklaşması ile birlikte KPSS Ön lisans ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sorusu sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS Ön lisans ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 KPSS Ön lisans sınavı ne zaman?KPSS Ön lisans kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanana bilgilere göre daha öncesinde sınavın 9 Ekim tarihinde gerçekleşeceği sınav takvimi ile bildirilmişti. KPSS Ön lisans sınavı 10.15'te başlayacak. Ayrıca ÖSYM Başkanlığı tarafından resmi sosyal medya hesaplarından dikkat edilmesi gereken hususları, sınava katılacak olan adaylara bir kez daha hatırlattı.

KPSS ÖN LİSANS KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

9 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS Ön lisans sınavı 10.15'te başlayacak ve sınav 12.15'te sona erecek.