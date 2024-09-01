KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sonuçlarına nasıl bakılır?
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sonuçlarına nasıl bakılır? KPSS ön lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nasıl kontrol edileceği konusu merak ediliyor. KPSS sonuçlarına nasıl bakılacağı ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu sona erdi. Adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS Ön Lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılacağı araştırılıyor.
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.