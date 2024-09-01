KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sonuçlarına nasıl bakılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu sona erdi. Adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS Ön Lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılacağı araştırılıyor.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS KAÇ DAKİKA?

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi.

KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI MI?

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı. Sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Eylül saat 23.59'a kadar erişebilecek.