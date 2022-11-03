3 Kasım tarihi itibariyle 2022 KPSS Ön lisans sınav sonuçlarının ÖSYM başkanlığı tarafından açıklanmasının ardından adaylar tarafından en çok merak edilen sorular arasında KPSS Ön lisans ile hangi memurluklar var? Sorusu yer aldı. Adaylar sınav sonuçları ile birlikte hangi kurumlarda, hangi görevlerde yer alacaklarını merak ediyor. Peki, KPSS Ön lisans ile hangi memurluklar var? KPSS Ön lisans ile hangi memurluklar yapılıyor?

Kpss Ön lisans ile hangi memurluklar var? Sorusu, 2022 KPSS Ön lisans sınav sonuçlarının ÖSYM başkanlığı tarafından açıklanması ile birlikte en sık merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu haberimizde adaylar tarafından merak edilen KPSS Ön lisans ile hangi memurluklar var? Sorusunu yanıtladık. Peki, KPSS Ön lisans ile hangi memurluklar var? KPSS Ön lisans ile hangi memurluklar yapılıyor?

KPSS ÖN LİSANS İLE HANGİ MEMURLUKLAR VAR?

80 Puan ve üzerinde bir sonuç almayı başaran adayların, Adalet Bakanlığı, CTE ve Belediyelerin memur alımlarına başvuru yapabilir ve bu kurumlarda memur olabilirler. Bu kurumların yanı sıra Bakanlıklar, DSİ, TCDD, Danıştay, Yargıtay, Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, polisevleri, öğretmenevleri, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının memur alımlarına adaylar başvuru yapabilecekler.

KPSS Ön lisans sınavı ile farklı puanlarla atanabilecek yerleri görmek için aşağıda yer alan 2022 KPSS Ön lisans taban puanlarına göz atabilirsiniz.

2022 KPSS TABAN PUAN LİSTESİ