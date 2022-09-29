Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Ekim'de düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. KPSS Ön lisans sınavına girecek adaylar ise KPSS Ön lisans giriş belgesi nasıl alırım? Sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, KPSS Ön lisans giriş belgesi nasıl alırım? Ön Lisans giriş belgesi nereden, nasıl alınır? KPSS Ön lisans giriş belgesi alma 2022!

KPSS ön lisans giriş yerleri belli oldu mu? KPSS ön lisans giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS ön lisans giriş belgesi sorgulama ekranı 2022!

Kpss Ön lisans giriş belgesi nasıl alırım? Sorusu KPSS Ön lisans sınavına girecek olan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS Ön lisans giriş belgeleri ardından adaylar KPSS Ön lisans giriş belgesi nasıl alınır? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, KPSS Ön lisans giriş belgesi nasıl alırım? Ön Lisans giriş belgesi nereden, nasıl alınır? KPSS Ön lisans giriş belgesi alma 2022!

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALIRIM?

29 Eylül tarihinde 9 Ekim'de uygulanacak olan KPSS Ön lisans sınavının giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. KPSS ön lisans giriş yerleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılacak.

ÖSYM'nin duyurusu şöyle oldu;

" DUYURU

(29 Eylül 2022)

2022-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı'na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklertir.

DİKKAT!

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"