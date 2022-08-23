KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihi ne zaman 2022? KPSS Ön Lisans başvuru ücreti ne kadar? KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihi hangi gün 2022?

KPSS Ön Lisans başvuru tarihini kaçırmış olan adaylar için geç başvuru süreci başladı. Normal başvurular 3 Ağustos 2022- 16 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşmişti fakat bu tarihler arasında başvuru yapamayan kamu personeli adayları şimdi geç başvuru imkanı ile sınav için başvuru yapabilecek. KPSS Ön Lisans geç başvuru ne zaman? 2022 KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından belirlenen KPSS Ön Lisans sınavı 9 Ekim 2022'de gerçekleşecektir. 3 Ağustos 2022- 16 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan başvuruların yanında başvuru tarihini kaçıran adaylar geç başvuru yapabilecek. Normal başvuru süreci de uzatılmıştı. Peki, KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS Ön Lisans geç başvuru ücreti ne kadar? İşte geç başvuru hakkında merak edilenler…

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2022?

9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek olan KPSS Ön Lisans sınavı için geç başvuru tarihleri açıklandı. Geç başvuru tarihleri ise 23-24 Ağustos 2022 tarihleri olarak açıklandı. 24 Ağustos 2022 saat 23:59 son başvuru tarihidir. Başvuruları ÖSYM AİS ile yapabilirsiniz.

KPSS Ön Lisans başvuru ücreti ne kadar 2022?

24 Ağustos'ta son bulan geç başvurular için ödenmesi gereken ücret 195,00 TL olarak belirlendi.