KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI! KPSS Ön Lisans geç başvuru ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

Kpss ön lisans oturumuna katılmak isteyip başvuru tarihlerini kaçıranlar için geç başvuru detayları haberimizde. 13 Haziran'da başlayan KPSS Ön Lisans başvuruları 2 Temmuz'da sona erdi. 1 Eylül 2024 saat 10:15'te yapılacak olan KPSS Ön Lisans sınavı için geç başvuru ücreti gündemde. KPSS ön lisans geç başvuru ekranı!

KPSS ÖN LISANS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

KPSS Ön Lisans sınavı için geç başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor. Bu yılın sınav takvimine göre, geç başvuru süreci 9 Temmuz 2024 tarihinde başladı ve 10 Temmuz 2024 saat 23:59'da sona erecek.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Ön Lisans geç başvuru ücreti 525 TL olarak belirlendi.

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ