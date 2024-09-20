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KPSS Ön Lisans gardiyanlık puanı nedir? KPSS gardiyanlık şartları, taban ve tavan puanı kaç?

KPSS Ön Lisans gardiyanlık puanı nedir? KPSS gardiyanlık şartları, taban ve tavan puanı kaç?
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KPSS ön lisans gardiyanlık puanı ve gerekli şartlar hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Gardiyanlık taban ve tavan puanları, başvuru şartları ve diğer detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Kpss Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklandı ve bu durum, kamu personeli alım sürecine katılmak isteyen adaylar arasında büyük bir heyecan yarattı. Özellikle KPSS Ön Lisans gardiyanlık puanının ne kadar olduğu, birçok adayın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gardiyanlık pozisyonlarına başvuracak adayların KPSS Ön Lisans sınavından aldıkları puan, başarı sıralarını belirlemede kritik bir rol oynuyor. Peki, KPSS Ön Lisans gardiyanlık puanı nedir? KPSS gardiyanlık şartları, taban ve tavan puanı kaç?

KPSS GARDİYANLIK PUANI NEDİR?

Adaylar, KPSS Ön Lisans sınavından aldıkları puanları ve bu puanın gardiyanlık için yeterli olup olmadığını değerlendirmek adına, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden sonuçlarını kontrol edebilirler.

KPSS Ön Lisans gardiyanlık puanı nedir? KPSS gardiyanlık şartları, taban ve tavan puanı kaç?

GARDİYAN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

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KPSS ÖN LİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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