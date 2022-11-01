KPSS Ön lisans sınavına giren adayların gündemine sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu yer alıyor. KPSS sınavının ardından şimdi de adayları KPSS Ön lisans sonuçlarının açıklanma heyecanı sardı. Adayların gözleri ÖSYM'de. Peki, KPSS Ön lisans bugün açıklanır mı? KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ön lisans açıklandı mı? KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön lisans sonuç sorgulama ekranı 2022!

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Kpss Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu KPSS Ön lisans sınavına giren adayların gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında KPSS Ön lisans bugün açıklanır mı? sorusunun yanıtı aratılıyor. KPSS sınavının ardından şimdi de adayları KPSS Ön lisans sonuçlarının açıklanma heyecanı sardı. Peki, KPSS Ön lisans bugün açıklanır mı? KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 9 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

Sınavın ÖSYM tarafından saat 10.00 itibariyle açıklanması bekleniyor.