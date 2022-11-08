KPSS lisans adayları branş bazında sıralama için meraklı bekleyişini sürdürüyor. Sınav sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasının ardından; sınava katılım sağlayan diğer adaylar arasındaki sıralamalarını ve başarılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS ön lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

Kpss ön lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Kpss'ye giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından branş sıralamalarını da beklemeye başladılar. Peki, KPSS ön lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından henüz KPSS branş sıralamasıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.