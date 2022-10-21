KPSS Ön lisans açıklandı mı? Sorusu, KPSS ön lisans sınavına katılan adaylar tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Sınava katılan birçok öğrenci KPSS Ön lisans açıklandı mı? Sorusunu ve 2022 KPSS Ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu sık sık araştırıyor. Peki, KPSS Ön lisans açıklandı mı? 2022 KPSS Ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu haberimizde birçok aday tarafından merak edilmekte olan ve gün içerisinde sıklıkla araştırılan KPSS Ön lisans açıklandı mı? Ve 2022 KPSS Ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularını yanıtladık. Gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, KPSS Ön lisans açıklandı mı? 2022 KPSS Ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS AÇIKLANDI MI?

KPSS Ön lisans sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanlığının resmi web sitesinde yer alan sonuç takvimine göre 2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde adayların erişimine sunulacaktır. Adaylar sonuçara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

2022 KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2022 KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanlığının resmi web sitesinde yer almakta olan ÖSYM sonuç takvimine göre 2022 yılında gerçekleştirilen KPSS Lisans sınav sonuçları 21 Ekim tarihinde ÖSYM resmi web sitesi üzerinden açıklanacaktır. Fakat net bir saat söylemek mümkün değildir. Adaylar tarafından heyecanla beklenmekte olan KPSS Lisans sonuçlarının önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.