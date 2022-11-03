KPSS önlisans tercihler ne zaman?

Milyonlarca ön lisans mezununun devlet memuru olmak için girdiği KPSS Önlisans oturumlarının ardından adaylar sınav sonuçlarına göre tercihte bulunacak. Peki KPSS Önlisans tercihleri ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak ? sorularının yanıttı.İşte merak edilenler...

Kpss 2022 ön lisans sonuçlarının ÖSYM tarafından erişime açılmasıyla birlikte memur olarak atanmak isteyen binlerce aday tercih tarihlerini ve puanları araştırmaya başladı.Sonuç puanlarına göre 50, 55, 60, 65, 70 veya 75 puan alan olan kişiler, "Kpss 2022 ön lisans kaç puanla memur olunur?" sorusunun yanıt arıyor.Peki, Kpss Ön lisans tercihleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

KPSS 2022 ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.