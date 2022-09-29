KPSS Ön Lisan sınav belgesi sorgulama ekranı açıldı! E devlet KPSS 2 yıllık KPSS belgesi sorgula! KPSS Ön Lisan sınav belgesi ekranı!

Birçok sınav adayının heyecanla beklemekte olduğu KPSS ön lisans sınav belgesi sorgulama ekranı, adayların erişimine 29 Eylül tarihi itibariyle açıldı. İşte KPSS Ön Lisan sınav belgesi sorgulama ekranı açıldı! E devlet KPSS 2 yıllık KPSS belgesi sorgula! KPSS Ön Lisan sınav belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS Ön Lisan sınav belgesi ekranı!