KPSS öğretmenlik alan sınavı ne zaman? ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? KPSS öğretmenlik alan sınavı tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların gireceği sınav olan ÖABT sınavı tarihi, sınava girmek isteyen kişiler tarafından merak edilen konulardan bir tanesidir. Peki, KPSS öğretmenlik alan sınavı ne zaman? ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? İşte KPSS öğretmenlik alan sınavı tarihi!

KPSS öğretmenlik alan sınavı ne zaman? Sorusu, sınava katılmayı düşünen adayların merak ettiği konulardan bir tanesidir. Gerçekleştirilecek olan sınav, 75 sorudan oluşmaktadır ve sınava katılan adaylara sınav için verilen süre 120 dakikadır. Peki, KPSS öğretmenlik alan sınavı ne zaman? ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? İşte KPSS öğretmenlik alan sınavı tarihi!

KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların gireceği sınav olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

ÖABT NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Toplam 75 farklı sorudan oluşan ÖABT, 18 farklı alandan oluşmaktadır.

ÖABT KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?

ÖABT- Öğretmenlik alan bilgisi testine girecek olan adaylara, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.