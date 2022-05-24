KPSS ödemeleri hangi bankadan yapılır? 2022 KPSS başvuru kılavuzu ais.osym.gov.tr | KPSS ücreti nereden yatırılır, son tarih nedir? - Haberler

Kpss ödemeleri hangi bankadan yapılır, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada 2022 yılında gerçekleşecek KPSS sınavının başvuruları hakkında detaylar verildi. KPSS ödemeleri hangi bankadan yapılır? 2022 KPSS başvuru kılavuzu! KPSS ücreti nereden yatırılır, son tarih nedir?

KPSS ÖDEMELERİ HANGİ BANKADAN YAPILIR?

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri aralığında alınacak. Adayların sınav ücretini de yayımlanan kılavuz içerisinde belirtilen şekilde ödemeleri gerekiyor. Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER kısmında "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Ancak bankaya da yatırılabilir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

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