Üye Girişi
Haberler

KPSS ÖABT soruları ve cevapları 2023! KPSS ÖABT cevap anahtarı 2023 PDF indir!

Gündem Haberleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) cevap anahtarları yayımlandı. Sınava girenlerin merakla beklediği KPSS ÖABT cevap anahtarı 2023 PDF sizin için hazırladık. İşte detaylar…

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( Öabt ) oturumları tamamlanmış ve heyecanlı bekleyiş başlamıştı. ÖSYM tarafından ÖABT soruları ve cevapları 2023 açıklandı. İşte KPSS ÖABT cevap anahtarı 2023 PDF

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI 2023

2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın her test için % 10'u erişime açılmıştır. ÖSYM'den gelen açıklamada "Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 6 Ağustos 2023 tarihinde saat 19.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 16 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI 2023 PDF İNDİR!

KPSS ÖABT soruları ve cevapları 2023! KPSS ÖABT cevap anahtarı 2023 PDF indir!

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

ÖABT KPSS Gündem Eğitim Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title