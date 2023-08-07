KPSS ÖABT soruları ve cevapları 2023! KPSS ÖABT cevap anahtarı 2023 PDF indir!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) cevap anahtarları yayımlandı. Sınava girenlerin merakla beklediği KPSS ÖABT cevap anahtarı 2023 PDF sizin için hazırladık. İşte detaylar…

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( Öabt ) oturumları tamamlanmış ve heyecanlı bekleyiş başlamıştı. ÖSYM tarafından ÖABT soruları ve cevapları 2023 açıklandı. İşte KPSS ÖABT cevap anahtarı 2023 PDF

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI 2023

2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın her test için % 10'u erişime açılmıştır. ÖSYM'den gelen açıklamada "Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 6 Ağustos 2023 tarihinde saat 19.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 16 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.