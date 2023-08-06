KPSS ÖABT SORU ANAHTARI | ÖABT soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı? KPSS ÖABT cevap anahtarı!

ÖABT sınavına giren adaylar soru ve cevap kitapçığının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. 6 Ağustos'ta gerçekleştirilen KPSS ÖABT sınavının ardından soru kitapçığının yayınlanma tarihi merak edildi. Peki, ÖABT soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı? KPSS ÖABT cevap anahtarı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca Kpss, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Arama motorlarında ise ÖABT soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı? KPSS ÖABT cevap anahtarı araması yapıldı.

KPSS ÖABT SORU ANAHTARI!

Kpss ÖABT 2023 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı.

KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI!

KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA?

6 Ağustos tarihinde uygulanacak olan ÖABT sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 75 sorudan oluşmaktadır ve sınava katılan adaylara sınav için verilen süre 120 dakikadır.

6 AĞUSTOS KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bu yıl 6 Ağustos'ta düzenlenecek. Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.

ÖABT AÇILIMI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Ayrıca ÖABT kısaltmasının açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'dir. Toplam 75 farklı sorudan oluşan ÖABT, 18 farklı alandan oluşmaktadır.

2023 ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.