ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı 2022- Kpss Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi ( Öabt ) sınavı ne zaman yapılacağı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adaylar, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor. KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) SINAVI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacaktır. KPSS ÖABT sınav sonucu 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.

KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS puanları, her bir test bölümünden yapılan netleri hesaplayarak yapılır. Her bir test bölümünde yapılan net sayısı, doğru cevaplanan soru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır.