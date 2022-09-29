Yakın zamanda gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT sınavı hakkında birçok aday araştırma yapmaya devam ediyor. En sık araştırılan konuların başında ise KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? Ve KPSS ÖABT sınavı saat kaçta yapılacak? Soruları yer alıyor. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 ÖABT kaç soru, kaç dakika?

KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? Ve KPSS ÖABT sınavı saat kaçta yapılacak? Soruları, sınav tarihinin yaklaşmasının ardından sık sık araştırılmaya başlandı. Sınava katılacak olan birçok aday, teyit amaçlı bu araştırmaları gerçekleştirebiliyor. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 ÖABT kaç soru, kaç dakika?

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimine göre, 2022 KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.

KPSS ÖABT SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak sınav saat 10:15'te başlayacak.

2022 KPSS ÖABT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ÖABT'de adaylara; Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü kullanılacaktır.

ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri, Matematik Öğretmenliği (Lise) ve Kimya/Kimya Teknolojisi alanlarının sınav süresi 150 dakikadır. Geriye kalan ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.