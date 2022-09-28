KPSS ÖABT sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 ÖABT kaç soru, kaç dakika?
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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM, 2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgelerini yayımlamıştı. KPSS tarihleri, sınava girecek adaylar tarafından merakla beklenirken ÖABT sınav ve sonuç tarihleri açıklandı. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 ÖABT kaç soru, kaç dakika?
Kpss Öğretmenlik Alan Bilgisi testi için başvuruların ardından sınav zamanı ÖSYM tarafından duyuruldu. 2022 KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim günü gerçekleştirilecek. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 ÖABT kaç soru, kaç dakika? İşte detaylar haberimizde...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimine göre, 2022 KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. Pazar günü yapılacak sınav saat 10:15'te başlayacak. ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.
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Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine eğitim ve fen edebiyat fakültelerinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar girebilmektedir. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine girebilmek için belirlenmiş herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamaktadır.
Ayrıca ÖABT'ye giriş sayısında kısıtlama yoktur. Adaylar ihtiyaç duydukları puana ulaşmak için birden fazla kez ÖABT'ye girebilmektedir.
ÖABT'de adaylara; Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü kullanılacaktır.
ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri, Matematik Öğretmenliği (Lise) ve Kimya/Kimya Teknolojisi alanlarının sınav süresi 150 dakikadır. Geriye kalan ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.
'KPSS ÖABT' Sınavının uygulandığı 18 branş şöyle:
Türkçe
İlköğretim Matematik
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Matematik (Lise)
Fizik
Kimya
Biyoloji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Yabancı Dil (İngilizce)
Rehber Öğretmen
Sınıf Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
Beden Eğitimi Öğretmenliği