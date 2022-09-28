KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM, 2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgelerini yayımlamıştı. KPSS tarihleri, sınava girecek adaylar tarafından merakla beklenirken ÖABT sınav ve sonuç tarihleri açıklandı. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 ÖABT kaç soru, kaç dakika?

Kpss Öğretmenlik Alan Bilgisi testi için başvuruların ardından sınav zamanı ÖSYM tarafından duyuruldu. 2022 KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim günü gerçekleştirilecek. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 ÖABT kaç soru, kaç dakika? İşte detaylar haberimizde...

2022 KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimine göre, 2022 KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. Pazar günü yapılacak sınav saat 10:15'te başlayacak. ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖABT SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine eğitim ve fen edebiyat fakültelerinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar girebilmektedir. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine girebilmek için belirlenmiş herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamaktadır.

Ayrıca ÖABT'ye giriş sayısında kısıtlama yoktur. Adaylar ihtiyaç duydukları puana ulaşmak için birden fazla kez ÖABT'ye girebilmektedir.

2022 KPSS ÖABT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ÖABT'de adaylara; Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü kullanılacaktır.

ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri, Matematik Öğretmenliği (Lise) ve Kimya/Kimya Teknolojisi alanlarının sınav süresi 150 dakikadır. Geriye kalan ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

KPSS ÖABT BRANŞLARI

'KPSS ÖABT' Sınavının uygulandığı 18 branş şöyle:

Türkçe

İlköğretim Matematik

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

Sosyal Bilgiler

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih

Coğrafya

Matematik (Lise)

Fizik

Kimya

Biyoloji

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Yabancı Dil (İngilizce)

Rehber Öğretmen

Sınıf Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

Beden Eğitimi Öğretmenliği