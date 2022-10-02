Bugün gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT sınavına birçok aday katıldı. Sınav katılan adayların yanı sıra birçok kişi adaylara refakat etmek amacıyla onları bekliyorlar. Bu nedenle bekleyen insanlar KPSS ÖABT Sınavı kaçta bitecek? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, KPSS ÖABT Sınavı kaçta bitecek? Sınav kaç dakika sürüyor, saat kaçta bitecek? ÖABT Kaç dk sürüyor?

Kpss ÖABT Sınavı kaçta bitecek? Sorusu, KPSS ÖABT sınavının ilk oturumunun başlaması ile birlikte sık sık araştırılmaya başlandı. İnsanlar Sınav kaç dakika sürüyor, saat kaçta bitecek? Sorularını araştırıyor. Sınavın süresi, kaçta biteceği, kaç dk süreceği, konu hakkında merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Peki, KPSS ÖABT Sınavı kaçta bitecek? Sınav kaç dakika sürüyor, saat kaçta bitecek? ÖABT Kaç dk sürüyor?

KPSS ÖABT SINAVI KAÇTA BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimine göre, 2022 KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. Pazar günü yapılacak sınav saat 10:15'te başlayacak. ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır. Yani sınavın ilk oturumu saat 12.45'te sona erecek.

KPSS ÖABT KAÇ DK SÜRÜYOR?

2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik (Lise) Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi gibi alanlarda yer alan soru sayısı 75 olacak ve 150 dakika sürecek olan sınavın sabah oturumu saat 10:15'te gerçekleştirilecek. öğleden sonra oturumu ise 14.45'te yapılacak.

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri soru sayısı 75 olacak ve 120 dakika sürecek.