2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar? Sorusu, sınava katılacak olan adaylar ve onlara refakat edecek kişiler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle internet üzerinde KPSS ÖABT Sınav süresi ne kadar? Ve ÖABT Sınav süresi kaç dk? Soruları sık sık araştırılıyor. Peki, bu pazar yapılacak olan KPSS ÖABT Sınav süresi ne kadar? ÖABT Sınav süresi kaç dk? ÖABT Sınavı saat kaçta bitiyor?

Kpss ÖABT Sınav süresi ne kadar? Sorusu, özellikle sınav tarihinin yaklaşması ile birlikte birçok kişi tarafından araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan sınavın süresi, sınava katılan adaylar için oldukça önemli ve kritik bir faktördür. Peki, bu pazar yapılacak olan KPSS ÖABT Sınav süresi ne kadar? ÖABT Sınav süresi kaç dk? ÖABT Sınavı saat kaçta bitiyor?

KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT sınav süresi 150 dakikadır. Sınav iki oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. İlk oturum yani sabah oturumu saat 10:15'te, öğleden sonra oturumu ise 14.45'te yapılacaktır.

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri soru sayısı 75 olacak ve 120 dakika sürecek.