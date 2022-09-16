KPSS sınavı ile beraber KPSS ÖABT sınavı da vatandaşın merak ettikleri arasında. ÖABT sınavının süresi vatandaş tarafından araştırılıyor. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyen adayların girdiği sınavın süresi araştırılmakta. KPSS ÖABT Sınav süresi kaç dk? ÖABT sınav süresi ne kadar? 2022 KPSS ÖABT!

2 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan ÖABT sınavı hakkında merak edilenler var. Sınava girecek öğrencilerin araştırdığı sorulardan bir tanesi ise KPSS ÖABT sınav süresi kaç dk? Sorusu. Öğretmen kadrolarında yer almak isteyen adaylar ÖABT sınavına giriş yapacak. Peki, KPSS ÖABT Sınav süresi kaç dk? ÖABT sınav süresi ne kadar? 2022 KPSS ÖABT!

KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ KAÇ DK?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 75 sorudan oluşmaktadır ve sınava katılan adaylara sınav için verilen süre 120 dakikadır.

ÖABT NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Toplam 75 farklı sorudan oluşan ÖABT, 18 farklı alandan oluşmaktadır.

ÖABT KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?

ÖABT- Öğretmenlik alan bilgisi testine girecek olan adaylara, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.