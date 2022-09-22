Geçtiğimiz Pazar günü KPSS Genel Yetenek, Eğitim bilimleri ve Genel Kültür sınavları gerçekleşti. Ardından ise ÖABT sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı araştırıldı. KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖABT giriş belgesi nereden bakılır? ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Öğretmen olmak isteyen adaylar Öabt, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 2 Ekim tarihinde 10:15'te yapılacak olan sınava girecek. KPSS Öğretmenlik Alan Sınavı giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar ise ÖABT sınav giriş belgelerini araştırıyor. KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖABT giriş belgesi nereden bakılır? ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan ÖABT, Öğretmen Alan Bilgisi sınavına dair bilgiler paylaşıldı. ÖSYM, ÖABT sınav giriş belgelerini yayınladı. Öğretmenler, ÖABT sınav yerlerini nereden öğreneceğini araştırıyor. ÖABT sınav giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr/ adresinden erişime açıldı.