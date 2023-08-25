Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar artık gözlerini KPSS atamalarına çevirdi. Sınav sonuçlarına göre ataması gerçekleşecek devlet memuru adayları şimdiden KPSS ÖABT öğretmen taban puanları! KPSS Öğretmenlik atama taban puanları 2023! gibi soruları araştırıyor. İşte detaylar…

2023 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lisans ve alan bilgisi sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl yapılan KPSS lisans ve alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ÖABT sınavı 23 Temmuz tarihinde uygulandı. ÖSYM tarafından açıklanan dökümana göre KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları da belli oldu. 1818 kişilik kontenjana başvuran 134 bin 800 adaydan 1815'i yerleştirildi. Peki, KPSS ÖABT öğretmen taban puanları! KPSS Öğretmenlik atama taban puanları 2023! Detaylar haberimizdedir…

KPSS ÖABT ÖĞRETMEN TABAN PUANLARI!

KPSS sınavında 60 sınırını aşan memur adayları, uygun olması durumunda sözleşmeli öğretmenlik alanlarını tercih edebilirler. Sözleşmeli öğretmenlikte sınır 60 puan ve üzeri olarak belirlenmiştir. 65 puan ve üzerinde yapanlar ise Bakanlık kadrolarında yapılacak alımlarda şansını deneyebilir.

Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak aldığınız puana göre hangi alanlara yönelebileceğiniz konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.