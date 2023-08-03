ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan ÖABT sınavı hakkında KPSS ÖABT ne zaman? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırılıyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavın detayları merak ediliyor. Peki, KPSS ÖABT ne zaman? Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman? KPSS ne saat kaçta yapılacak?

KPSS ÖABT ne zaman? Sorusu, Öğretmenlik Alan Sınavı adayları başta olmak üzere birçok kişi tarafından aktif olarak araştırılıyor. ÖABT sınavının tarihinin yaklaşması sebebi ile birlikte daha çok araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken KPSS ÖABT ne zaman? Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman? KPSS ne saat kaçta yapılacak?

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bu yıl 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

ÖABT KAÇ SORU?

2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik (Lise) Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi gibi alanlarda yer alan soru sayısı 75 olacak ve 150 dakika sürecek olan sınavın sabah oturumu saat 10:15'te gerçekleştirilecek. öğleden sonra oturumu ise 14.45'te yapılacak.

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri soru sayısı 75 olacak ve 120 dakika sürecek.

KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ KAÇ DK?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 75 sorudan oluşmaktadır ve sınava katılan adaylara sınav için verilen süre 120 dakikadır.