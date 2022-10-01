KPSS ÖABT Kaç dk sürüyor? 2022 KPSS ÖABT Kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sınav süresi ne kadar? ÖSYM Açıklaması!

Gerçekleştirilecek olan 2022 KPSS ÖABT sınavı kaç dk sürüyor? Sorusu, sınava katılan veya sınav için refakat eden kişiler tarafından sık sık araştırılıyor ve merak ediliyor. Sıklıkla KPSS ÖABT Kaç dk sürüyor? ve 2022 KPSS ÖABT Kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Şeklinde aratılan soruları bu haberimizde yanıtladık. Peki, KPSS ÖABT Kaç dk sürüyor? 2022 KPSS ÖABT Kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sınav süresi ne kadar?

Özellikle sınava katılan adayların yanında bulunan ve refakat eden kişilerin araştırdığı bu konu, farklı kişiler tarafından da merak konusu haline geldi. 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT oturumu kaçta başlayacak? Kaçta bitecek? KPSS ÖABT Kaç dk sürüyor? Soruları en sık merak edilen konular arasında yerini alıyor. Peki, KPSS ÖABT Kaç dk sürüyor? 2022 KPSS ÖABT Kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sınav süresi ne kadar?

KPSS ÖABT KAÇ DK SÜRÜYOR?

2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik (Lise) Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi gibi alanlarda yer alan soru sayısı 75 olacak ve 150 dakika sürecek olan sınavın sabah oturumu saat 10:15'te gerçekleştirilecek. öğleden sonra oturumu ise 14.45'te yapılacak.

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri soru sayısı 75 olacak ve 120 dakika sürecek.

KPSS ÖABT İÇİN ÖSYM AÇIKLAMASI