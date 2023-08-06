Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen adayların gireceği KPSS ÖABT kaç dakika? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Konu hakkında beklenen tarihin gelmesi nedeniyle araştırmalar devam ediyor. Peki, KPSS ÖABT kaç dakika? KPSS ÖABT sınavı ne kadar sürüyor, ne zaman bitiyor?

Kpss ÖABT kaç dakika? Sorusu, bir süredir gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. 6 Ağustos tarihinde uygulanacak olan sınavın yaklaşması ile birlikte gündeme geliyor ve gündemdeki yerini koruyor. Farklı türden soruların yer aldığını bu sınav hakkında araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapacak olan adayların katıldığı sınava dair detaylar merak edilmekte. Peki, KPSS ÖABT kaç dakika? KPSS ÖABT sınavı ne kadar sürüyor, ne zaman bitiyor?

KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA?

6 Ağustos tarihinde uygulanacak olan ÖABT sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 75 sorudan oluşmaktadır ve sınava katılan adaylara sınav için verilen süre 120 dakikadır.

6 AĞUSTOS KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bu yıl 6 Ağustos'ta düzenlenecek. Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.

KPSS ÖABT 2023 KAPILAR KAÇTA KAPANIYOR, KAÇTA AÇILIYOR?

6 Ağustos tarihinde uygulanacak olan ÖABT sınavı saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM resmi internet sitesinde yer almakta olan bilgilendirme içerisinde şu ifadeler yer alıyor.