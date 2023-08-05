KPSS ÖABT 6 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak. Bu kapsamda adaylar tarafından KPSS ÖABT 2023 kapılar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Sorusu araştırılmakta. 6 Ağustos tarihinde uygulanacak olan sınavın yaklaşması ile birlikte gündeme geliyor ve gündemdeki yerini koruyor. Peki, KPSS ÖABT 2023 kapılar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 6 Ağustos KPSS ÖABT son giriş saati kaç?

Kpss ÖABT 2023 kapılar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Sorusu, 6 Ağustos tarihinde uygulanacak olan sınav hakkındaki detayları araştırmakta olan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapacak olan adayların katıldığı sınava dair detaylar merak edilmekte. Peki, KPSS ÖABT 2023 kapılar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 6 Ağustos KPSS ÖABT son giriş saati kaç?

KPSS ÖABT 2023 KAPILAR KAÇTA KAPANIYOR, KAÇTA AÇILIYOR?

6 Ağustos tarihinde uygulanacak olan ÖABT sınavı saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM resmi internet sitesinde yer almakta olan bilgilendirme içerisinde şu ifadeler yer alıyor.

"6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." Buna göre sabah son giriş saati 10.00, öğleden sonra sınavı için 14.30'dan sonra sınav binalarına girişler kapatılacak.