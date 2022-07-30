KPSS ne zaman, saat kaçta? KPSS nerede gireceğim?

Devler kurumlarında personel olmak için KPSS sınavına girecek adaylar, "KPSS ne zaman, saat kaçta? Oturumlar ne zaman?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, KPSS ne zaman? KPSS saat kaçta? KPSS oturumları ne zaman? KPSS nerede gireceğim? İşte detaylar…

KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 31 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayacaktır. KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 130 dakika sürecektir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Eğitim Bilimleri sınavı31 Temmuz Pazar günü saat 14.45'te başlayacaktır ve sınavın süresi 100 dakikadır.

ÖSYM internet sitesindeki sınav takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları ise 6 – 7 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

KPSS YERİ ÖĞRENME

KPSS'ye girecek adayların nerede sınava gireceklerini öğrenebilmesi için ais.osym.gov.tr internet sitesinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresini girerek sınav yerini öğrenebilir.

SINAV ÖNCESİ SAAT UYARISI

"06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."