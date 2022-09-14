Kamu Personel Seçme Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. KPSS ne zaman, saat kaçta bitecek merak ediliyor. Adaylar, 2022 KPSS genel yetenek-genel kültür sınav süresi kaç dk, ne kadar olduğunu araştırılıyor. Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta bitecek? 2022 KPSS genel yetenek-genel kültür sınav süresi kaç dk, ne kadar?

Milyonlarca aday, kamu görevlisi olmak için genel yetenek-genel kültür sınav belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman, saat kaçta biteceği adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS ne zaman, saat kaçta bitecek? 2022 KPSS genel yetenek-genel kültür sınav süresi kaç dk, ne kadar? KPSS ne zaman, saat kaçta bitecek? 2022 KPSS genel yetenek-genel kültür sınav süresi kaç dk, ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

KPSS NE ZAMAN?

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı 10:15'te başlıyor 12:25'te bitiyor.

2022 KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

18 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak olan sınav saat 10:15'te başlayacak ve adaylara toplamda 130 dakika süre verilecektir.