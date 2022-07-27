KPSS ne zaman? KPSS bu hafta mı? Cumartesi mi, pazar mı?

Kpss lisans başvurularının ardından gözler sınav tarihine geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı bu sene üç oturum şeklinde düzenlenecek. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim alanlarında sınav yapılacak. Peki, KPSS lisans bu hafta mı? Cumartesi mi, pazar mı? KPSS ne zaman?

KPSS NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ