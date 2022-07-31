KPSS ne zaman açıklanacak 2022? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuç açıklanma tarihi

Kpss ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ( Kpss ) Lisans oturumu gerçekleşti. Peki, KPSS ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuç açıklanma tarihi haberimizde...

KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınavının ardından memur adayları KPSS sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre KPSS sonuçları 2 Eylül 2022'de açıklanacak.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat: 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü.

Eğitim Bilimleri ise 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat 14.45'te başladı ve 100 dakika sürdü.

KPSS oturumları bugün saat 16.25'te sona ermiş oldu.

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.