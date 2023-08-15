Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Adaylar, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, KPSS ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS ÖABT sonuçları hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

Kpss sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor. Kpss ÖABT 14 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Vatandaşlar tarafından KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, KPSS ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS ÖABT sonuçları hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 25 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI!

2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın her test için % 10'u erişime açılmıştır. ÖSYM'den gelen açıklamada "Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 6 Ağustos 2023 tarihinde saat 19.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 16 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.