KPSS ne zaman? 2022 KPSS sınav giriş yeri çıktısı alma ekranı!

KPSS'ye katılmak isteyen birçok aday heyecanla KPSS tarihini bekliyordu KPSS tarihinin açıklanmasının ardından kayıt işlemleri başladı ve adaylar sınav tarihini merak ediyor. Peki, KPSS ne zaman? İşte 2022 KPSS sınav giriş yeri çıktısı alma ekranı!

Sınava girecek olan adaylar heyecanla sınavın uygulanacağı günü bekliyordu. ÖSYM tarafından resmi web sitesinde yayınlanan duyuru ile sınav tarihi net bir şekilde belli oldu. Adayların araştırdığı bir diğer soru ise 2022 KPSS sınav giriş yeri çıktısı alma ekranı! Oldu. Peki, KPSS ne zaman? İşte 2022 KPSS sınav giriş yeri çıktısı alma ekranı!

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM başkanlığının resmi web sitesinde yayınlandığı üzere KPSS ortaöğretim tarihini şu şekilde belirtti;

"2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim), 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır."

Şeklinde ÖSYM resmi web sitesi adresi üzerinden açıklandı.

KPSS SINAV GİRİŞ YERİ ÇIKTISI NASIL ALINIR?

Adaylar sınav yeri giriş çıktısını almak için https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sınav yeri bilgilerini yazdırma işlemini bir yazıcı yardımıyla gerçekleştirebilirler. Ayrıca siteye gitmek isteyen kullanıcılar aşağıda yer alan butonu da kullanabilirler.

KPSS SINAV GİRİŞ YERİ ÇIKTISI ALMA EKRANI