Kamuda memur olmak isteyen binlerce ortaöğretim mezunu aday başvurularının ne zaman alınacağını ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, KPSS ne zaman? 2022 iptal edilen KPSS bu hafta mı?

Kpss ne zaman ne zaman? KPSS ortaöğretim (Lise) başvuruları için geri sayım devam ediyor. Lise ve dengi okullardan mezun olan adaylar devlet kurumlarına memur olarak atanabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılıyor. Peki, KPSS ne zaman? 2022 iptal edilen KPSS bu hafta mı? İşte detaylar...

KPSS NE ZAMAN?

2022 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimi ile netlik kazandı.

Takvime göre KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları, 1 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak ve 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile beraber söz konusu sınava katılacak olan adaylar, 2022 KPSS ortaöğretim başvuru işlemlerini https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapacak. Adayların sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalara yatırmaları gerekecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.