KPSS, 2001 yılından bu yana kamuya alımlarda merkezi bir ön eleme gerçekleştirmek amacıyla yapılmaktadır. Yaklaşık 600 bin kişinin katıldığı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçları bugün 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Memur adaylarının ise merak ettiği bir konu olan KPSS mülakat kalktı mı, öğretmenlik mülakat kalktı mı? Soruları gündemdeki yerini aldı. İşte son dakika KPSS mülakat kalktı mı haberleri…

Kamuya personel alımlarında merkezi bir sınavın belirleyici olduğu, kaymakamlık, hakimlik, müfettişlik, uzmanlık gibi kariyer meslekler için de bu sınavın baraj haline gelmesi Bülent Ecevit'in Başbakanlığı döneminde uygulanmaya başlandı. Mülakat konusu milyonlarca memur adayı konusunda araştırılıyor. Peki, KPSS mülakat kalktı mı, öğretmenlik mülakat kalktı mı? İşte son gelişmeler…

KPSS MÜLAKAT KALKTI MI?

Mayıs ayında gerçekleşen seçim öncesi, hem muhalefet hem de iktidar tarafından kamuya personel alımlarında mülakatın kaldırılacağı vaat edilmişti. Ancak iktidarın bu vaadi çerçevesinde hangi memuriyet alanlarında mülakatın kaldırılacağı ve hangi alanlarda devam edeceği konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

KPSS ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında gerçekleştirilen Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış ve mülakatlar hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Projelerimiz hazır. Kamuya işe alımlarda tereddütleri gideriyoruz. İşe alımlarda bu yönetimi zaten uyguluyoruz. Mülakatların sebebi kurumların ihtiyaçlarına erişme kabiliyetidir. Zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz."

Bu konudaki belirsizlik sürüyor. Düz memurluk pozisyonları (B grubu kadrolar) ve öğretmenlik kadroları için mülakat uygulamasının kaldırılması planlanırken, kariyer meslekleri olarak kabul edilen pozisyonlar (A grubu kadrolar) için mülakatın devam etmesi muhtemel görünüyor. Konu hakkında daha fazla bilgi sağlandığında güncellemeler yapılacaktır.