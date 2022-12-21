Kamu Personel Seçme Sınavı yapılmasının ardından sonuçlar açıklandı mı merak ediliyor. KPSS Merkezi Atama kılavuzu yayınlandı. Ardından Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim kadroları açıklandı mı sorusu gündeme geliyor. KPSS Merkezi Atama kılavuzu yayınlandı! Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim kadroları açıklandı mı? araştırılıyor. Peki, KPSS Merkezi Atama kılavuzu yayınlandı! Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim kadroları açıklandı mı?

KPSS-2022/2 Ön Lisans tercih kılavuzu neden yok? KPSS-2022/2 Ön lisans tercih kılavuzu yayınlanmadı mı? KPSS 2 tercih kılavuzu neden açılmıyor?

Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik yayınlandı. KPSS Merkezi Atama kılavuzu yayınlandı mı merak ediliyor. Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim kadroları açıklandı mı araştırılıyor. KPSS Merkezi Atama kılavuzu yayınlandı! Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim kadroları açıklandı mı? gündeme geliyor. KPSS Merkezi Atama kılavuzu yayınlandı! Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim kadroları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

KPSS MERKEZİ ATAMA KADROLARI AÇIKLANDI MI?

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzuna saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 21 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.