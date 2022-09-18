Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları ise 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak. Peki, KPSS Matematik zor muydu, 2022 Matematik soruları açıklandı mı?

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Kpss Matematik zor muydu, 2022 Matematik soruları açıklandı mı? Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları ise 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak. Peki, KPSS Matematik zor muydu, 2022 Matematik soruları açıklandı mı? İşte detaylar...

KPSS MATEMATİK SORULARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Matematik soruları açıklandığında ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacaktır.

KPSS MATEMATİK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.