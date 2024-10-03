Kpss ortaöğretim sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. ÖSYM takvimine göre KPSS lise sınavı sonuçları ekim ayında ilan edilecek. Peki, KPSS Lise Ortaöğretim branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erdi.

Lise düzeyinde KPSS sınavı sonuçları için ekim ayı işaret edildi. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

ORTAÖĞRETİM KPSS NEDİR?

Ortaöğretim KPSS, ortaöğretim mezunu adayların katıldığı bir sınavdır. Ortaöğretim, Türkiye'de lise veya dengi okullardan mezun olan kişilerin aldığı bir eğitim düzeyidir. Ortaöğretim KPSS sınavı, adayların genel yetenek ve genel kültür alanlarında bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlar.

KPSS LİSE ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lise Ortaöğretim branş bazında sıralamaların zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.