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KPSS Lisans Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayınlandı! Soru kitapçığı ve cevap anahtarına nereden bakılır? ÖSYM LİNKİ

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KPSS Lisans sınavına giren adaylar için beklenen haber geldi. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilirler. Bu bilgilere ulaşmak için adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri gerekmektedir.

ÖSYM, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'unu yayınladı. Adaylar, soru kitapçığına ÖSYM'nin web sitesinden erişebilecek. Peki, Soru kitapçığı ve cevap anahtarına nereden bakılır?

KPSS LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı.

KPSS Lisans Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayınlandı! Soru kitapçığı ve cevap anahtarına nereden bakılır? ÖSYM LİNKİ

SORU KİTAPÇIĞINA NEREDEN BAKILIR?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2024-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına saat 17.45'ten itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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