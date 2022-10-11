KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA! KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?

KPSS lisans sınavına giren adaylar Genel yetenek, Genel kültür, ÖABT ve Alan Bilgisi oturumlarının sonlanmasıyla birlikte KPSS lisans sonuçlarını beklemeye başladılar. On binlerce memur adayının merakla beklediği KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak konusu oldu. Peki, ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? Yanıtı...

Kpss lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sınavına giren adaylar Genel yetenek, Genel kültür, ÖABT ve Alan Bilgisi oturumlarının sonlanmasıyla birlikte KPSS lisans sonuçlarını beklemeye başladılar. On binlerce memur adayının merakla beklediği KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak konusu oldu. Peki, ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? Yanıtı ve detaylar haberimizde...

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçlarının 21 Ekim 2022 tarihinde ÖSYM'nin kendi sitesinden erişime açılması bekleniyor.

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