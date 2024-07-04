Kpss Lisans sınavı (Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans), Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunları için düzenlenen bir sınavdır. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan bu sınav, adayların bilgi ve becerilerini ölçerek kamu sektöründe istihdam edilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Peki, KPSS LİSANS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınavı ne zaman?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 saat 10:15'te uygulanacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ