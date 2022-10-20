KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

Kamu Personeli Seçme sınavı (KPSS) sonuçları için memur ve öğretmen adayları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından ülke genelinde 18 Eylül tarihinde gerçekleşen KPSS Lisans sınavının ardından, alan bilgisi ÖBAT ve ön lisans sınavlarımda tamamlanmıştı. Kamu kuruluşlarında çalışmak için sınavda tel döken memur ve öğretmen adayları sınav sonuçlarının açıklayacağı tarihi merak ediyor. Peki, KPSS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı. İşte tüm merak edilenler…

Bu yıl ÖSYM tarafından ikinci kez gerçekleştirilen KPSS 2022 sınavının ardından sonuçlar için Memur ve Öğretmen adaylarının heyecanlı bekleyişi başladı. ÖSYM yayınladığı 2022 takvimiyle sınav sonuçlarının ne zaman duyuracağını açıkladı. Peki, KPSS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak işte yanıttı…

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığının resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre 2022 KPSS Lisans sınavının sonuçları 21 Ekim tarihinde ÖSYM Başkanlığının resmi web sitesinde paylaşılacak. Adaylar bilgileri ile sistem üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS Ön Lisans sonuçları 3 Kasım 2022 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak. Adaylar sonuçlara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.