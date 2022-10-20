KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

KPSS Lisans sınavının gerçekleştirilmesinin ardından birçok aday heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor ve internet üzerinde KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu araştırıyor. Üniversite mezunlarının katılmış olduğu sınavın sonuçları birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve gün içerisinde KPSS Lisans sonuçları açıklanma tarihi ne zaman? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

2022 KPSS Lisans sınavı geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilmişti. Gerçekleştirilen sınavın ardından sınava katılım sağlayan adaylar büyük bir heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Bu nedenle KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığının resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre 2022 KPSS Lisans sınavının sonuçları 21 Ekim tarihinde ÖSYM Başkanlığının resmi web sitesinde paylaşılacak. Adaylar bilgileri ile sistem üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS Ön Lisans sonuçları 3 Kasım 2022 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak. Adaylar sonuçara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.