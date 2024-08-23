KPSS LİSANS SONUÇLARI! KPSS sonuçlarına nereden bakılır? KPSS saat kaçta açıklanacak? ÖSYM GİRİŞ EKRANI
KPSS lisans sonuçlarına dair merak edilenler haberimizde. ÖSYM tarafından düzenlenen ve binlerce adayın katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklanmak üzere. Sonuçlara nereden bakabileceğinizi ve sonuçların saat kaçta açıklanacağını sizler için derledik.
Kpss sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesini sık sık ziyaret ediyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen binlerce aday, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. KPSS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? Detaylar haberimizde...
KPSS LİSANS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
2024 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.
KPSS SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
KPSS sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından ÖSYM sonuç görüntüleme ekranından T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak KPSS sonuçları öğrenilecek.
KPSS SINAV TAKVİMİ
KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.