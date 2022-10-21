KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sonuçları için nefesler tutuldu. 2022 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi, ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli olmuştu. 2022 Önlisans ve lisans KPSS sonuçları, yapılacak değerlendirmelerin ardından ÖSYM sonuç ekranı üzerinden duyurulacak. Peki, KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?

KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

Kpss sonuçları araştırması hız kesmiyor. KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT ve Ön Lisans oturumları tamamlandı. Bu sınavlara katılan adaylar, başarı puanlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu.

İşte, 2022 Önlisans ve lisans KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih şöyle;

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları ise 21 Ekim 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.

Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.

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