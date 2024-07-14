KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KPSS sonuçlarına nereden bakılır? ÖSYM EKRANI

Kpss Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. 2024 KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. KPSS sınavına giren adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve soru kitapçığının ne zaman erişime açılacağını bekliyorlar. Peki, KPSS sonuçlarına nereden bakılır?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10:15'te başladı. Toplam 130 dakika süren sınav saat 12:25'te sona erdi.

KPSS LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS soruları ve cevapları henüz açıklanmadı.

KPSS LİSANS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM EKRANINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ