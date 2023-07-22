Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz Pazar günü yapılacağı bildirildi. Peki, KPSS Lisans sınavında kalem, silgi veriliyor mu? KPSS Sınavında kalem ve silgi dağıtılacak mı?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavda adaylara belirli süreler verilecek ve il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Sınav sonuçları ise 25 Ağustos'ta açıklanacak. Peki, KPSS Lisans sınavında kalem, silgi veriliyor mu? KPSS Sınavında kalem ve silgi dağıtılacak mı?

KPSS LİSANS SINAVINDA KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavların dışarıdan herhangi bir materyal sokulması yasak olmasından dolayı, gerekli olan materyaller ÖSYM tarafından bir set şeklinde dağıtılacaktır. ÖSYM tarafından temini sağlanacak setin içinde; kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete yer alıyor.

KPSS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

KPSS Sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM resmi sitesinde yer alan açıklama şu şekilde;

Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Buna göre sınav giriş belgelerinin siyah beyaz yada renkli olmasının bir önemi bulunmamaktadır.