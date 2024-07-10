KPSS Lisans sınavı ne zaman? #128204 2024 Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
2024 KPSS Lisans sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Adaylar, Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı için giriş belgesi sorgulama ekranını araştırıyor. Sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı haberimizde.
2024- Kpss Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSYM Başkanlığı, 14 Temmuz'da düzenlenecek 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS sınav giriş belgesine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. Kimlik / YU No ve şifre ile erişim sağlanıyor.
KPSS LİSANS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
ÖSYM, 2024-KPSS Lisans sınavı için giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınav yerlerini ve salon bilgilerini ' https://ais.osym.gov.tr' adresinden edinebilirler.
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 saat 10:15'te uygulanacak.
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