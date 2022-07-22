2022 KPSS lisans yerleri açıklandı mı adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS Genel Kültür Yetenek sınavına katılım sağlayacak olan adaylar KPSS lisans sınavına girecekleri bina ve salonu araştırıyor. KPSS sınav yerleri açıklandı mı 2022? Peki, KPSS lisans sınav süresi 2022 kaç dakika? KPSS 2022 ne zaman? KPSS kaç soru, kaç dakika? KPSS kaç oturum olacak, hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

KPSS LİSANS SINAV SÜRESİ 2022 KAÇ DAKİKA?

Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs – 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.